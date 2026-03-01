Lipomo il centrodestra unito sceglie Elisabetta Parravicini | sarà candidata sindaco con la lista civica Visione Comune

A Lipomo, il centrodestra ha deciso di sostenere Elisabetta Parravicini come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali. La candidata si presenta con la lista civica “Visione Comune” e ha annunciato ufficialmente la sua candidatura. La presentazione si è svolta nelle ultime ore e rappresenta il primo passo ufficiale verso il voto che si terrà nei prossimi mesi.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Lipomo e arriva la prima candidatura ufficiale: Elisabetta Parravicini ha annunciato la sua discesa in campo come candidata sindaco con la lista civica "Visione Comune".La candidatura è sostenuta dal centrodestra unito, con l'appoggio di Forza Italia.