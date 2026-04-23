Morciano Viva lancia il candidato sindaco | lista civica con il sostegno del centrodestra

A Morciano di Romagna, è stata annunciata la candidatura di Andrea Agostini a sindaco per la lista civica “Morciano Viva”. La candidatura arriva con il supporto del centrodestra e si inserisce nel percorso amministrativo iniziato nel 2017 con l’attuale sindaco. La lista civica ha reso noto il nome del candidato in vista delle prossime elezioni locali.

È stata ufficializzata la candidatura di Andrea Agostini a sindaco di Morciano di Romagna per la lista civica “Morciano Viva”, nel solco del percorso amministrativo avviato nel 2017 con il sindaco Giorgio Ciotti. “Morciano Viva” si conferma una lista civica ampia e inclusiva, capace di mettere.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Comunali, è nata la lista civica "Insieme si può" a sostegno del candidato sindaco CannizzaroIl percorso politico proseguirà nei prossimi giorni con incontri pubblici e momenti di confronto nei quartieri, per coinvolgere attivamente la... Lipomo, il centrodestra unito sceglie Elisabetta Parravicini: sarà candidata sindaco con la lista civica “Visione Comune”Si avvicinano le elezioni amministrative a Lipomo e arriva la prima candidatura ufficiale: Elisabetta Parravicini ha annunciato la sua discesa in...