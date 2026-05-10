Un nuovo aggiornamento sulla diffusione dell’Hantavirus riguarda un caso a bordo di una nave da crociera. Le autorità sanitarie internazionali stanno monitorando attentamente la situazione, mentre l’epidemia si sta diffondendo tra i passeggeri. La scoperta di un possibile paziente zero ha sollevato preoccupazioni sulla trasmissione e sulla gestione dell’emergenza sanitaria. La nave rimane sotto osservazione mentre si cercano risposte sui contatti e sui casi collegati.

L’epidemia di Hantavirus scoppiata a bordo della nave da crociera MV Hondius continua a far discutere le autorità sanitarie internazionali. Nelle ultime ore l’Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe identificato quello che viene considerato il paziente zero del focolaio che ha già provocato morti, contagi e allerta in diversi Paesi europei. Secondo la ricostruzione epidemiologica, tutto partirebbe da Leo Schilperoord, un ornitologo olandese di 70 anni che insieme alla moglie Mirjam Schilperoord stava attraversando il Sudamerica durante un lungo viaggio dedicato al birdwatching. Una vacanza trasformata in tragedia e che, secondo gli investigatori sanitari, avrebbe dato origine a una catena di contagi partita da una discarica nella Terra del Fuoco e arrivata fino all’Europa.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lui il paziente zero”: Hantavirus, la scoperta è inquietante

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