La soddisfazione di Luciano Darderi | Vincere a Santiago mi dà molta fiducia per il resto dell’anno

Luciano Darderi ha vinto il suo quinto titolo nel circuito internazionale di tennis, dopo aver trionfato a Santiago. La sua vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera, e lui stesso ha dichiarato di sentirsi molto fiducioso per il resto dell’anno. La partita si è svolta sulla terra battuta e ha visto Darderi emergere come vincitore.

Missione compiuta per Luciano Darderi. L’italo-argentino ha conquistato il quinto titolo in carriera nel massimo circuito internazionale del tennis. Il giocatore di origini sudamericane si è imposto in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann col punteggio di 7-6 (5) 7-5, dando seguito alla sua serie di vittorie sulla terra rossa, in un bilancio di 5 affermazioni e 1 ko negli atti conclusivi disputati. “ È una sensazione fantastica. Non mi aspettavo di vincere questa settimana qui, perché non ho mai giocato più dei quarti di finale, quindi sono molto felice “, ha detto il 24enne prima della cerimonia di premiazione. “È la mia seconda finale dell’anno, quindi vincere un titolo così presto è davvero impressionante e mi dà molta fiducia per il resto dell’anno “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La soddisfazione di Luciano Darderi: “Vincere a Santiago mi dà molta fiducia per il resto dell’anno” Leggi anche: Luciano Darderi: “Aver sconfitto un giocatore forte sulla terra come Baez mi dà grande soddisfazione” ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinaleNel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il... Approfondimenti e contenuti su Luciano Darderi. Temi più discussi: La soddisfazione di Luciano Darderi: Vincere a Santiago mi dà molta fiducia per il resto dell’anno; ATP Santiago: prova di forza per Darderi, Pellegrino si arrende al terzo; Luciano Darderi: Aver sconfitto un giocatore forte sulla terra come Baez mi dà grande soddisfazione; Luciano Darderi padrone a Santiago! Sconfitto Hanfmann in due set e quinto titolo sulla terra rossa. La soddisfazione di Luciano Darderi: Vincere a Santiago mi dà molta fiducia per il resto dell’annoMissione compiuta per Luciano Darderi. L'italo-argentino ha conquistato il quinto titolo in carriera nel massimo circuito internazionale del tennis. Il ... oasport.it Luciano Darderi padrone a Santiago! Sconfitto Hanfmann in due set e quinto titolo sulla terra rossaLuciano Darderi si prende Santiago e, ancora una volta, la scena. Sulla terra rossa del Chile Open l’azzurro nato a Villa Gesell conquista il quinto ... oasport.it SANTIAGO:LUCIANO DARDERI CAMPIONE Luciano Darderi vince il torneo di Santiago in Cile conquistando il primo trofeo dell'anno. Batte Hanfmann con il risultato di 7/6 7/5 Complimenti Luciano chileopen ig facebook Quinto titolo ATP in carriera per Luciano Darderi. Vince il torneo a Santiago del Cile sul tedesco Hanfmann e ormai è a un passo dai top 20 (ora n.21). Tre italiani (Cobolli, Cinà e Darderi) a trionfare in un settimana d'oro per il tennis italiano x.com