Luis Henrique | Mi sento più libero in campo | sono felice Carlos Augusto…

Luis Henrique ha dichiarato di sentirsi più libero in campo e di essere felice, mentre Carlos Augusto è stato menzionato nel contesto delle sue prestazioni. Dopo mesi di adattamento e alcune difficoltà iniziali, anche a causa dell’infortunio di Denzel Dumfries, il brasiliano si è progressivamente integrato nella rosa dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu. La sua presenza ha acquisito maggiore rilevanza nel corso della stagione.

Luis Henrique. Dopo mesi di adattamento e qualche difficoltà iniziale, anche a causa dell'infortunio di Denzel Dumfries, Luis Henrique si è progressivamente ritagliato uno spazio rilevante nell'Inter guidata da Cristian Chivu. L'esterno brasiliano ha lavorato soprattutto sulla fase difensiva, fondamentale nel nuovo ruolo, come ha spiegato a Estadao: "È un ruolo al quale mi sto adattando, richiede anche molta fase difensiva. Sto imparando ogni giorno a gestire marcature e pressione, ma credo di cavarmela bene". I primi sei mesi a Milano sono stati intensi e ricchi di cambiamenti. All'inizio trovava spazio solo a gara in corso, poi è arrivata la continuità e con essa la fiducia.