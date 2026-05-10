Luciana Littizzetto | In certe scuole dovevi conquistarti la classe Le difficoltà dell’insegnamento nelle periferie

Luciana Littizzetto, nota comica e attrice, ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie delle periferie torinesi prima di diventare famosa in televisione. In alcune interviste ha parlato delle sfide di lavorare in ambienti scolastici difficili, sottolineando come fosse necessario conquistare l’attenzione della classe. La sua esperienza nel settore dell’istruzione si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alle condizioni delle scuole nei quartieri periferici.

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Prima della televisione e del successo, Luciana Littizzetto ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie delle periferie torinesi. Un’esperienza che, nell’intervista rilasciata al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, viene raccontata come un periodo complesso ma decisivo, segnato dalle difficoltà dell’insegnamento nei contesti considerati più problematici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Littizzetto: “Ho insegnato nelle periferie, la musica è un modo per arrivare agli studenti”Prima della televisione, dei libri e del teatro, Luciana Littizzetto ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie torinesi. Luciana Littizzetto nei guai, cosa succede dopo la denuncia dell’EsercitoCi sono giorni in cui Luciana Littizzetto sembra tenere insieme due film diversi: uno tenero, quasi domestico, fatto di legami che crescono in... Argomenti più discussi: Luciana Littizzetto: Le suore mi hanno dato disciplina. Un tempo gli insegnanti avevano un altro peso; Cara Luciana Littizzetto, la tua 'letterina' su Crans mi ha fatto proprio incazzare; Luciana Littizzetto si racconta in un nuovo podcast: La vita ti manda un’altra strada, ma devi accorgertene; Domenica In, caos da Mara Venier. Al Bano si arrabbia con Romina e piange: Una pugnalata nel cuore. Littizzetto turbata, poi crolla anche Serena Brancale.