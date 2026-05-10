Littizzetto | Ho insegnato nelle periferie la musica è un modo per arrivare agli studenti
Prima di intraprendere la carriera televisiva, l'attrice e comica ha lavorato come insegnante di educazione musicale in alcune scuole medie di Torino, principalmente nelle zone periferiche. Ha spesso dichiarato che la musica rappresenta uno strumento efficace per comunicare e coinvolgere gli studenti, soprattutto in contesti dove altre forme di insegnamento possono risultare più difficili. Questo suo passato scolastico viene ricordato come parte importante della sua esperienza professionale.
Prima della televisione, dei libri e del teatro, Luciana Littizzetto ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie torinesi. Un’esperienza che, nell’intervista rilasciata al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, viene ricordata come una fase fondamentale della propria formazione personale e professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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