Littizzetto | Ho insegnato nelle periferie la musica è un modo per arrivare agli studenti

Prima di intraprendere la carriera televisiva, l'attrice e comica ha lavorato come insegnante di educazione musicale in alcune scuole medie di Torino, principalmente nelle zone periferiche. Ha spesso dichiarato che la musica rappresenta uno strumento efficace per comunicare e coinvolgere gli studenti, soprattutto in contesti dove altre forme di insegnamento possono risultare più difficili. Questo suo passato scolastico viene ricordato come parte importante della sua esperienza professionale.

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