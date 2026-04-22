Luciana Littizzetto nei guai cosa succede dopo la denuncia dell’Esercito

Luciana Littizzetto si trova al centro di un procedimento legale dopo una denuncia presentata dall’Esercito. La comic performer è coinvolta in una vicenda giudiziaria che include la presentazione di atti e l’avvio di un procedimento in tribunale. Al momento, non sono state rese pubbliche ulteriori dettagli sulle accuse o sulle fasi successive dell’iter legale. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e delle fonti informate sulla vicenda.

Ci sono giorni in cui Luciana Littizzetto sembra tenere insieme due film diversi: uno tenero, quasi domestico, fatto di legami che crescono in silenzio; l’altro molto più rumoroso, con avvocati, carte e una battuta finita dove non doveva finire. E in mezzo, lei: ironica, lucidissima, a tratti disarmante. Nell’intervista al Corriere della Sera la comica torinese si racconta senza maschere: parla dei suoi ragazzi, di un gesto che pesa più di mille dichiarazioni, e poi di una querela vera che la mette di fronte a un’istituzione. Con una risposta secca, in perfetto stile Littizzetto. La parte più intima: quando un legame diventa “ufficiale”. Prima della tv, prima delle polemiche, prima delle frasi che rimbalzano ovunque, c’è una storia che si muove sottovoce.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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