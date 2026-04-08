La squadra giovanile di Volley della Gas Sales Bluenergy Piacenza si è distinta nel Torneo Anderlini Spring Cup di Modena, conquistando il secondo posto con la formazione Under 13. Nel campionato Under 19, invece, la squadra si prepara per la Final Four, avanzando nelle fasi finali del torneo. Questi risultati testimoniano l'impegno delle formazioni giovanili della società nel corso della stagione.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ottenuto il secondo posto al Torneo Anderlini Spring Cup di Modena con la propria formazione under 13. Il successo arriva in un contesto competitivo che ha l’ partecipazione di circa settanta squadre alla quattordicesima edizione dell’evento. I giovani atleti biancorossi hanno dominato il proprio girone prima di arrivare all’atto finale. La sfida decisiva si è svolta presso la Palestra ITC Guarini, dove i modenesi del Mo.Re Anderini hanno prevalso per 2-1, chiudendo i set 26-24, 14-25 e 15-10. Il bilancio delle categorie giovanili tra Modena e Piacenza. Sempre a Modena, il gruppo Under 17 ha preso parte al Trofeo Internazionale Paolo Bussinello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bluenergy Volley: U13 a podio e U19 vola verso la Final Four

Leggi anche: LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince e vola alla final 4!

Leggi anche: Pankration, la Puglia al 1° posto sul podio U15 e al 3° posto sul podio U13 con l'Artagon Foggia

Temi più discussi: Secondo posto per l’Under 13 al Torneo Anderlini Spring Cup; La presidente Curti Tutta la città può essere fiera della Gas Sales Bluenergy; SPRING CUP E TROFEO BUSSINELLO 2026: UNA PRIMA GIORNATA NEL SEGNO DEL GIOCO, DELL’INCLUSIONE E DELLA FESTA.

Gas Sales Bluenergy NET, il progetto si allarga: entra anche Cus GenovaUna nuova società, CUS Genova, entra a far parte di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza NET, il progetto avviato nel 2025 e dedicato alla promozione del ... piacenzasera.it

Si chiude la settimana di fuoco: la Gas Sales Bluenergy punta al tris per volare in finale di Coppa CevI biancorossi a Lubiana per il ritorno della semifinale europea. Galassi: «Non dovremo abbassare la guardia neppure per uno scambio» ... sportpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha l'opportunità di pareggiare la serie dopo la sconfitta di pasquetta in casa della Sir Safety Perugia Lupi Biancorossi facebook

Semifinale Coppa Cev, Gas Sales Bluenergy supera Ljubljana al tie break - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo oltre due ore di gioco al PalabancaSport supera per... - PiacenzaSera x.com