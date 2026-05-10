L’Oroscopo dell’Ortica
Durante la settimana dal 11 al 17 maggio, le stelle sopra il municipio suggeriscono che l’Ariete potrebbe affrontare richieste di trasferimento. Questa indicazione si basa su un'analisi delle posizioni planetarie che influenzano il segno. Nessuna altra informazione specifica viene fornita riguardo a altri segni o eventi. La situazione rimane soggetta a cambiamenti in base agli sviluppi astrologici della prossima settimana.
Settimana dal 11 al 17 maggio Le stelle sopra il municipio continuano a chiedere il trasferimento Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Marte vi rende nervosi e pronti alla polemica anche davanti al banco gastronomia. Settimana ideale per discutere di viabilità senza avere idea del piano traffico. Attenzione ai gruppi Facebook cittadini: rischiate di scrivere “VERGOGNA” sotto il post sbagliato. Luogo fortunato: la rotonda dove nessuno mette la freccia. Numero della settimana: 118, come la pressione dopo la terza assemblea pubblica. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Venere favorisce le spese inutili al mercato e gli aperitivi che “dovevano essere uno solo”.🔗 Leggi su Lortica.it
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