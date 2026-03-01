Oroscopo – Stelle all’Ortica se te gratti è normale | dal 2 all’8 marzo

Dal 2 all’8 marzo, le stelle influenzano il cielo e le giornate di chi le osserva. Durante questa settimana, ci saranno momenti di tranquillità alternati a intensi cambiamenti, con alcune giornate caratterizzate da sensazioni di agitazione e altre di calma. Se ti viene voglia di grattarti, sappi che è normale, perché il movimento delle stelle può provocare questo tipo di reazioni.

Oh citti, metteteve comodi che 'sta settimana il cielo un è proprio tranquillo. Dal 2 all'8 marzo le stelle fanno un po' come gni pare: prima t'accarezzeno e doppo te tireno 'n ceffone affettuoso. È tempo de decisioni, de messaggini mandati e poi cancellati, de "ma chi me l'ha fatto fa?". Insomma: settimana frizzantina. Ma voi un ve spaventate, che tanto alla fine se casca sempre in piedi. più o meno. Arieti, calma co' 'sta foga. un potete risolvere tutto a testate. Sul lavoro ve sentite 'na Ferrari, ma occhio a un finire contro 'l guardrail.