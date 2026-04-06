Durante una giornata dedicata alle attività istituzionali, la vicesindaca ha condiviso sui propri canali social alcune vignette pubblicate dall’omonima testata locale, commentando con entusiasmo e ironia. La scelta di ripubblicare i contenuti ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra gli utenti. La vicenda ha sollevato commenti e discussioni sulla presenza sui social del rappresentante pubblico e sul rapporto con i media locali.

AREZZO – Oh via, questa è buona davvero. La vicesindaca Lucia Tanti, tra un contapersone e un “Avanti Arezzo”, s’è messa a fare repost delle vignette dell’L’Ortica come fosse Instagram di famiglia. E non una qualunque, ma quella dove la prendono bonariamente in giro col contatore: roba che pizzica, ma a quanto pare fa anche ridere. “Bellissima!” – scrive lei tutta contenta – e giù con la promozione dell’adunata all’Hotel Minerva, domani alle 18.15: prima riunione organizzativa (l’unica non pubblica, dicono), poi tutti dentro a parlà del futuro della città. Insomma, prima a porte chiuse e poi via libera, che tanto ad Arezzo si sa tutto lo stesso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La Tanti s’innamora dell’Ortica: “conta più lei dei sondaggi”

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Negli ultimi mesi ho condiviso tanti video, forse anche troppi. Lo faccio sempre con entusiasmo, perché amo cucinare, raccontare le ricette e stare qui con voi. Ma vi ascolto… e ho capito che a volte “meno” può essere anche “meglio”. Da oggi nizia una nuova f facebook

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