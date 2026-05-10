L’ornitologo Leo Schilperoord | chi era il paziente zero dell’hantavirus
Leo Schilperoord, 70 anni, era un ornitologo olandese coinvolto nell’epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera Mv Hondius. È stato identificato come il “paziente zero” dell’epidemia che ha causato la morte di lui, della moglie e di una donna tedesca. L’epidemia ha portato a un’attenzione mediatica sulla diffusione del virus in ambito marittimo.
Settant’anni, una vita da ornitologo, Leo Schilperoord è stato identificato come il “paziente zero” dell’epidemia di hantavirus che si è diffusa a bordo della nave da crociera Mv Hondius, provocando la morte dello stesso uomo olandese, della moglie e di una cittadina tedesca. In totale, al momento, sono 9 i contagiati ma diversi altri casi sospetti si registrano tra i passeggeri dell’imbarcazione, evacuata definitivamente nelle scorse ore nel porto di Tenerife. Come già emerso negli scorsi giorni, Schilperoord potrebbe aver contratto il virus durante un’ escursione in una discarica, come accade non di rado agli appassionati di birdwatching. Insieme alla moglie avrebbe visitato quella di Ushuaia, città nel sud dell’ Argentina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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