L’ornitologo Leo Schilperoord | chi era il paziente zero dell’hantavirus

Leo Schilperoord, 70 anni, era un ornitologo olandese coinvolto nell’epidemia di hantavirus a bordo della nave da crociera Mv Hondius. È stato identificato come il “paziente zero” dell’epidemia che ha causato la morte di lui, della moglie e di una donna tedesca. L’epidemia ha portato a un’attenzione mediatica sulla diffusione del virus in ambito marittimo.

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