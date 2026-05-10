Casi Hantavirus Leo Schilperoord è il paziente zero sulla nave da crociera | chi era il 70enne morto a bordo

Un uomo di 70 anni, ornitoscopista olandese, è deceduto a bordo di una nave da crociera. Si tratta del primo caso documentato di hantavirus tra i passeggeri di questa imbarcazione. La vittima è stata identificata come il paziente zero dell'infezione. Le autorità sanitarie stanno indagando sui dettagli dello stato di salute dell'uomo e sulle circostanze del decesso. La nave è stata sottoposta a controlli per contenere eventuali rischi di diffusione.

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