Casi Hantavirus Leo Schilperoord è il paziente zero sulla nave da crociera | chi era il 70enne morto a bordo
Un uomo di 70 anni, ornitoscopista olandese, è deceduto a bordo di una nave da crociera. Si tratta del primo caso documentato di hantavirus tra i passeggeri di questa imbarcazione. La vittima è stata identificata come il paziente zero dell'infezione. Le autorità sanitarie stanno indagando sui dettagli dello stato di salute dell'uomo e sulle circostanze del decesso. La nave è stata sottoposta a controlli per contenere eventuali rischi di diffusione.
L’Oms ha identificato in Leo Schilperoord il paziente zero del focolaio di hantavirus sulla nave MV Hondius. Il 70enne olandese e la moglie sono deceduti dopo aver contratto la variante andina, probabilmente in una discarica di Ushuaia durante un’escursione di birdwatching. Le autorità indagano sulla catena di contagi scatenata dal ceppo capace di trasmettersi tra umani. Leo Schilperoord: dalla passione ornitologica al contagio Il decorso della malattia sulla MV Hondius La polemica sull'origine del focolaio di hantavirus Leo Schilperoord: dalla passione ornitologica al contagio L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato in Leo Schilperoord, ornitologo olandese di 70 anni, il “paziente zero” del letale focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius.🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie correlate
Hantavirus, ecco il ?paziente zero? poi morto: l'ornitologo 70enne Leo Schilperoord e quella passione per il birdwatchingIl paziente zero dell'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera è stato identificato come l'ornitologo Leo Schilperoord, la cui passione per gli...
Identificato il ‘paziente zero’ di hantavirus della crociera: l’olandese Leo Schilperoord è stato la prima vittimaRoma, 9 maggio 2026 – Si chiamava Leo Schilperoord, olandese 70 anni, il ‘paziente zero’ dell'epidemia di hantavirus diffusasi sulla nave da crociera...