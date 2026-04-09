Da domani a domenica, piazza Ariostea a Ferrara ospiterà la 14ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante di cibo di strada in Italia. L’evento, giunto alla decima edizione, si svolgerà nel weekend e porterà in città un’ampia varietà di sapori provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si svolgerà nello spazio pubblico, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori che potranno assaggiare specialità culinarie internazionali.

Ferrara ospiterà da domani a domenica, in piazza Ariostea, la 14ª tappa della 10ª edizione dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. L’inaugurazione domani, alle 18, con apertura degli stand fino a mezzanotte; sabato 11 e domenica 12 il festival sarà aperto dalle 12 alle 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: "Piazza Ariostea, una grande festa"

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