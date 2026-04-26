Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a Madrid

Lorenzo Musetti ha vinto il suo match agli ottavi del Masters 1000 di Madrid, battendo in due set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e quaranta minuti. Con questa vittoria, il tennista toscano ha proseguito la sua corsa nel torneo. La partita si è conclusa con Musetti che ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale.

Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il toscano ha offerto una buonissima prestazione contro l’olandese Tallon Griekspoor, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Il numero nove del mondo s e la vedrà ora con il ceco Jiri Lehecka, che ha superato in precedente l’americano Alex Michelsen. Buon rendimento soprattutto con la prima di servizio per il toscano, che ha messo a segno 5 ace ed ottenuto il 78% dei punti con questo colpo. Griekspoor ha concluso il suo match con venticinque vincenti, quattro in più rispetto a Musetti; mentre gli errori non forzati sono stati ventisette per l’olandese e tredici per l’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a Madrid Notizie correlate Atp 1000 Madrid, Musetti batte Griekspoor in due set e conquista gli ottavi di finaleLorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8. LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 7-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match solido dell’azzurro che vola agli ottavi di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lorenzo Musetti prosegue la rincorsa alla top5! Possibili ben 4 sorpassi; Musetti avanti nel torneo di Barcellona e Sonego eliminato; Barcellona amara per Musetti: fuori ai quarti contro Fils in due set; Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla. Lorenzo Musetti prosegue la risalita! Batte Griekspoor in 2 set e vola agli ottavi a MadridLorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il toscano ha offerto una buonissima prestazione contro l'olandese ... oasport.it ATP Madrid: Musetti in controllo tra magie e solidità, battuto Griekspoor in due setTennis - Italiani | Dopo la vittoria su Hurkacz, Lorenzo Musetti supera anche Tallon Griekspoor grazie ad un'ottima prova al servizio. Agli ottavi se la vedrà con Lehecka ... ubitennis.com Lorenzo Musetti conquista il primo set su Griekspoor per 6-4! x.com Svelato l'orario di gioco di Jannik #Sinner e Lorenzo #Musetti nella giornata di domani - facebook.com facebook