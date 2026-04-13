Lorenzo Musetti alla vigilia di Barcellona | Fisicamente mi sento pronto al 100% i risultati arriveranno

Lorenzo Musetti si prepara per il torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver subito una sconfitta nel suo debutto al Masters 1000 di Montecarlo. In una intervista, ha dichiarato di sentirsi fisicamente al massimo e ha affermato che i risultati arriveranno. Il tennista italiano punta a riprendere il ritmo dopo quasi tre mesi senza vittorie e si presenta in Catalogna deciso a migliorare la sua prestazione.

Lorenzo Musetti vuole rimettersi in marcia dopo la sconfitta contro Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e si presenta ai nastri di partenza dell’ ATP 500 di Barcellona 2026 con il chiaro obiettivo di tornare a vincere delle partite dopo quasi tre mesi di digiuno. Dall’infortunio che lo ha costretto al ritiro mentre si trovava avanti due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, il tennista toscano ha disputato infatti solamente due match perdendoli entrambi e scivolando adesso al 9° posto del ranking mondiale. “ Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti alla vigilia di Barcellona: “Fisicamente mi sento pronto al 100%, i risultati arriveranno” Lorenzo Musetti: “Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigenerato”Lorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Lorenzo Musetti salta il Masters 1000 di Miami! Forfait alla vigiliaLorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo incominciato oggi sul cemento statunitense.