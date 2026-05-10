L’Orchestra Giovanile Arcus a Sirolo fra tradizione e contemporaneità

Alle 18 al Teatro Cortesi di Sirolo si terrà l’ultimo concerto della stagione sinfonica della Form, con l’Orchestra Giovanile Arcus. L’evento fa parte della rassegna ‘Gli Ospiti della Form’ e l’ingresso costa 5 euro. Il programma musicale spazierà tra epoche diverse, combinando elementi di tradizione e modernità. L’appuntamento chiude una serie di eventi dedicati alla musica classica e sinfonica.

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Ultimo appuntamento con la stagione sinfonica della Form. Oggi (ore 18, ingresso 5 euro) al Teatro Cortesi di Sirolo la rassegna ‘Gli Ospiti della Form’ proporrà un viaggio musicale che attraversa secoli ed emozioni. L’ Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus porta in scena un racconto sonoro che unisce tradizione e contemporaneità. La Form rinnova così la collaborazione con questa Orchestra nata alcuni anni fa a Senigallia (il nome precedente era Orchestra Giovanile Marche Music College) ed è composta da giovani talenti, provenienti da scuole e conservatori di Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna che si sono formati in modo innovativo. L’Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus è diretta sin dalla sua fondazione da Alessandro Marra, violinista componente della Form.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Orchestra Giovanile Arcus a Sirolo fra tradizione e contemporaneità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Valentino: un défilé tra barocco, tradizione e contemporaneità L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello vola a Vienna, rappresenterà l’Italia al World Orchestra FestivalUn importante riconoscimento internazionale premia il talento e l’impegno dei giovani musicisti calabresi.