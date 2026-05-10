Longari | Milan la sgradevole abitudine degli spifferi di rivoluzioni Tare e il mercato c’è un dubbio
Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia', nel suo editoriale ha affrontato alcune questioni relative al mondo del calcio. Ha commentato le recenti dinamiche di mercato e le possibili tensioni all’interno di alcuni club, evidenziando come siano spesso fonte di voci e supposizioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Longari ha anche analizzato le scelte di alcune società e le conseguenze di eventuali rivoluzioni interne.
Il momento del Milan, inutile girarci intorno, è piuttosto critico. La squadra di Massimiliano Allegri non gira, si è arenata, rischia di vedersi sfuggire di mano la qualificazione in Champions League se non farà 2 vittorie nelle 3 partite che restano da qui alla fine del campionato. E l'amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, sta architettando una possibile rivoluzione, con la cacciata del tecnico livornese e del direttore sportivo Igli Tare in favore della coppia Vincenzo Italiano-Tony D'Amico, che lui sponsorizza dalla scorsa stagione. Difficile, per la squadra, fare risultati in questo clima da 'tutti contro tutti', nonostante Allegri simuli calma e tranquillità nelle sue apparizioni pubbliche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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