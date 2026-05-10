Longari | Milan la sgradevole abitudine degli spifferi di rivoluzioni Tare e il mercato c’è un dubbio

Gianluigi Longari, giornalista sportivo di 'SportItalia', nel suo editoriale ha affrontato alcune questioni relative al mondo del calcio. Ha commentato le recenti dinamiche di mercato e le possibili tensioni all’interno di alcuni club, evidenziando come siano spesso fonte di voci e supposizioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Longari ha anche analizzato le scelte di alcune società e le conseguenze di eventuali rivoluzioni interne.

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