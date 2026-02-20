Mercato Milan dal Belgio conferme | Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco La strategia di Tare

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Squalifica Kalulu, niente grazia: Gravina respinge la richiesta della Juventus.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Dalla Spagna: Lucca è il nome in cima alla lista del Betis per l’attacco

Leggi anche: Roma, Zirkzee in cima alla lista: attesa e strategia sul mercato

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: De Winter ‘spaesato’, l’Allegri simpatico e la Serie C: Contro la Juve si usano le maniere forti; De Winter non dimentica gli anni alla Juve e 2 maestri: Chiellini e Bonucci? Bastava solo guardarli per imparare qualcosa; De Winter: Mio padre mi voleva chiamare Clarence. Alla Juve ero spaesato, mi ha cresciuto Allegri. La firma col Milan mi ha svoltato la carriera; Milan tra Lega, mercato e recuperi: Cardinale presente! Torna Saelemaekers? Occhi in Belgio.

Mercato Milan, occhi puntati sul difensore del Real Madrid: il giocatore apre al trasferimentoIl Milan pensa al mercato e mette gli occhi su un giovane difensore del Real Madrid: il calciatore gradisce la destinazione. spaziomilan.it

Colpo dal Barcellona per il Milan: 20 milioni e affare rossoneroIl Milan guarda in casa Barcellona per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. calciomercato.it

«TRESOLDI CHIAMA IL MILAN: C'È IL SÌ AL DIAVOLO! CONTATTI CONTINUI CON L'ENTOURAGE E OFFERTA GIÀ SUL TAVOLO: È LUI IL PROSSIMO NUMERO 9 ROSSONERO» #Tresoldi #Milan #Calciomercato #SerieA #Rumors - facebook.com facebook

Tare ha le idee chiare sul mercato del Milan: due acquisti per reparto Ma lui ci sarà ancora in estate x.com