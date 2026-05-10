Dalla tradizione vitivinicola al podio di Londra | il gin romagnolo brilla tra i giganti mondiali
Il settore del gin in Romagna si conferma protagonista a livello internazionale, con un riconoscimento ottenuto ai World Gin Awards 2026 di Londra. Il marchio romagnolo, fondato da un imprenditore locale, ha conquistato due premi, segnando un risultato importante per la regione. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per la tradizione di produzione di bevande di qualità e per la crescita di questo settore nel territorio.
La Romagna continua a scalare le vette mondiali della distillazione. Ai prestigiosi World Gin Awards 2026 di Londra, il marchio Romagnolo fondato dal cesenate Marco Zavalloni ha ottenuto un doppio riconoscimento storico che celebra il legame indissolubile tra territorio e innovazione. Alba87 Gin.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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