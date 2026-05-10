A Sondrio, le donne rappresentano solo l’1,5% delle targhe sulle strade, una percentuale molto più bassa rispetto a Mantova. La differenza tra le due città solleva domande sul motivo di questa disparità e su quali categorie di donne siano escluse da questa forma di riconoscimento. La questione riguarda principalmente le figure femminili che non sono state ancora commemorate attraverso le targhe stradali, evidenziando una presenza limitata di rappresentazioni femminili nelle vie cittadine.

? Punti chiave Perché Sondrio registra una percentuale così bassa rispetto a Mantova?. Quali categorie di donne restano escluse dalle targhe delle strade?. Come influisce la toponomastica maschile sull'identità delle nuove generazioni?. Chi sono le figure femminili che i comuni stanno iniziando a celebrare?.? In Breve Sondrio registra l'1,5% di vie femminili contro il 5% di Mantova.. Milano guida con 141 intitolazioni seguita da Bergamo con 40 e Brescia con 35.. L'indice di femminilizzazione è salito da 6 a 9 donne ogni 100 uomini.. Lodi ha dedicato un piazzale alle lavoratrici per contrastare la violenza economica.. A Sondrio solo l’1,5% delle vie e delle piazze porta il nome di una donna, mentre a Mantova la percentuale raggiunge il 5%, evidenziando un forte divario nella toponomastica lombarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, le donne invisibili tra le vie: Sondrio è ferma all’1,5%

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