Non si ferma all’alt e scappa tra le vie del centro | primo arresto per fuga pericolosa a Reggio Calabria

Un inseguimento nel centro di Reggio Calabria tra auto e motoveicoli ha portato all’arresto di un uomo, accusato di fuga pericolosa. L’episodio rappresenta uno dei primi casi in cui sono state applicate le recenti disposizioni del nuovo decreto sulla sicurezza pubblica, che ha introdotto specifiche misure per contrastare comportamenti di questo tipo. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto del soggetto coinvolto.

Il giovane guidava con patente sospesa e senza copertura assicurativa; l’episodio rientra tra le prime applicazioni delle nuove disposizioni previste dal nuovo decreto sicurezza È quanto accaduto durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della sezione radiomobile. Un giovane, alla guida di una motocicletta, non si è fermato all’intimazione dei carabinieri, dandosi alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale il ragazzo, ha effettuato manovre pericolose, zigzagando tra le numerose autovetture e i motoveicoli presenti sulla carreggiata. Grazie al sangue freddo,... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Non si ferma all’alt e scappa tra le vie del centro: primo arresto per fuga pericolosa a Reggio Calabria Articoli correlati Arrestato per fuga pericolosa. L’uomo non si ferma all’alt e scappa per venti chilometriArrestato in flagranza di reato dopo una fuga di quasi 20 chilometri con i carabinieri alle costole che non lo hanno mollato di un metro: uno dei... Non si ferma all'alt dei carabinieri. Fuga pericolosa: arrestatoPerugia, 17 marzo 2026 - Arrestato in flagranza di reato ad Assisi un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato... GIRO IN MOTO+ fuga dalla polizia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Calabria Temi più discussi: Reggio, ignora l'alt e mette a rischio i passanti: arrestato per la nuova fuga pericolosa; Horizon non si ferma più, ecco la strategia del colosso della mobilità; Reggio Calabria, voglia di imparare e crescere: manca l’orientamento, non la motivazione · ilreggino.it; Referendum sulla giustizia: a Reggio il Sì vince, ma il No celebra in piazza. Non si ferma all’alt, arrestato dai carabinieri in CalabriaÈ quanto accaduto nel centro cittadino, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Radiomobile. Un giovane, alla guida di una motocicletta, non si è fermato ... zoom24.it Reggio, non si ferma all’alt dei carabinieri: è il primo arresto per fuga pericolosaNel mirino delle forze dell'ordine è finito un giovane centauro, protagonista di un inseguimento ad alta tensione tra le vie del centro cittadino ... msn.com Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria | Reggio di Calabria - facebook.com facebook Sorvolo tattico di due caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare a Reggio Calabria: cos'è successo oggi x.com