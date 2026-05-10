Lodi una targa manomessa svela il piano | 6 villette svaligiate

A Lodi, una targa manomessa ha portato alla scoperta di un piano criminale che ha coinvolto il furto di sei villette. Le indagini hanno rivelato come la modifica della targa abbia facilitato i furti, mentre le telecamere di via Arisi hanno individuato alcuni complici. La polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori prove e chiarire i dettagli dell’operazione.

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