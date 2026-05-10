Lodi una targa manomessa svela il piano | 6 villette svaligiate
A Lodi, una targa manomessa ha portato alla scoperta di un piano criminale che ha coinvolto il furto di sei villette. Le indagini hanno rivelato come la modifica della targa abbia facilitato i furti, mentre le telecamere di via Arisi hanno individuato alcuni complici. La polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori prove e chiarire i dettagli dell’operazione.
? Punti chiave Come ha fatto un furto di targa a facilitare i svaligamenti?. Chi sono i complici individuati dalle telecamere di via Arisi?. Perché i ladri sono riusciti a colpire sei case in trenta minuti?. Cosa nascondeva il giovane che la madre ha visto scappare?.? In Breve Furto targa avvenuto alle 21:10 in zona Campo Marte vicino al supermercato.. Svaligamento di sei villette in via Arisi avvenuto alle 21:45.. Telecamere di via Arisi riprendono un'auto sospetta e un palo della banda.. Indagini in corso per identificare il giovane con il cappellino e i complici.. Venerdì sera alle 21:10 a Lodi, una madre ha scoperto che il tentativo di un giovane di manomettere una targa in zona Campo Marte era il preludio a sei furti nelle villette del quartiere Revellino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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