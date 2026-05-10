Lodi sei villette svaligiate a raffica Ma prima i bimbi raccontano | un signore voleva aggiustare l’auto

Venerdì sera nella zona di Campo Marte a Lodi, alcuni residenti hanno segnalato un uomo che cercava di aggiustare un’auto nei pressi di un supermercato, mentre i bambini riferivano di aver visto un uomo aggirarsi con fare sospetto. Poco dopo, in diverse villette della zona, si sono verificati rapidi furti che hanno portato i proprietari a rivolgersi alle forze dell’ordine. La sequenza di eventi ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini.

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