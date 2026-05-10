Lodi sei villette svaligiate a raffica Ma prima i bimbi raccontano | un signore voleva aggiustare l’auto
Venerdì sera nella zona di Campo Marte a Lodi, alcuni residenti hanno segnalato un uomo che cercava di aggiustare un’auto nei pressi di un supermercato, mentre i bambini riferivano di aver visto un uomo aggirarsi con fare sospetto. Poco dopo, in diverse villette della zona, si sono verificati rapidi furti che hanno portato i proprietari a rivolgersi alle forze dell’ordine. La sequenza di eventi ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini.
Lodi – Un episodio sospetto avvenuto venerdì sera nella zona di Campo Marte, verso il supermercato, ha messo in allarme i residenti: potrebbe essere collegato a una serie di furti messi a segno poco dopo in città. Erano circa le 21.10 quando un’abitante, salita in auto con i figli, si è accorta di aver dimenticato un oggetto in cortile ed è rientrata per recuperarlo, lasciando per pochi istanti i bambini ad aspettarla in auto, parcheggiata in strada con i finestrini leggermente abbassati. Poco dopo ha sentito rumori provenire dall’auto ed è uscita a controllare. In quel momento ha visto un giovane con un cappellino allontanarsi rapidamente e gettare qualcosa in una siepe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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