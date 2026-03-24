boom di truffe e furti anziana sventa il raggiro case svaligiate a raffica

Negli ultimi giorni Ravenna si è scoperta più vulnerabile. Non solo per l’aumento dei furti in abitazione, ma per una recrudescenza di truffe sempre più mirate, spesso ai danni degli anziani. L’ultimo episodio, sventato grazie alla lucidità della vittima, racconta bene il meccanismo e l’allarme crescente. Tutto inizia con una telefonata. Dall’altra parte della cornetta un uomo si presenta come poliziotto: spiega che una gioielleria sarebbe stata svaligiata utilizzando un’auto riconducibile alla persona contattata. Poi l’affondo: serve una perquisizione urgente, autorizzata da un giudice, per verificare se la refurtiva si trovi in casa. Un copione studiato per generare paura e confusione, inducendo ad aprire la porta a finti militari pronti a entrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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