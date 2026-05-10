Lo street style conferma | i capri pants sono tornati Scommettiamo che non riuscirai a resistergli?

Negli ultimi tempi, i capri pants sono tornati sulla scena dello street style, confermando una tendenza che ha radici negli anni ’50 e ’60, quando erano indossati da icone come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Dopo un periodo di assenza, sono riapparsi con forza, riprendendo piede tra le mode dei primi anni 2000 prima di scomparire nuovamente dagli scaffali e dalle strade. È difficile non notare il loro ritorno nelle strade e nelle vetrine.

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