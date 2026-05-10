Lo street style conferma | i capri pants sono tornati Scommettiamo che non riuscirai a resistergli?
Negli ultimi tempi, i capri pants sono tornati sulla scena dello street style, confermando una tendenza che ha radici negli anni ’50 e ’60, quando erano indossati da icone come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Dopo un periodo di assenza, sono riapparsi con forza, riprendendo piede tra le mode dei primi anni 2000 prima di scomparire nuovamente dagli scaffali e dalle strade. È difficile non notare il loro ritorno nelle strade e nelle vetrine.
Tremate, tremate, i Capri pants sono tornati! Dalle origini nobili con Audrey Hepburn e Jackie Kennedy negli anni ’50 e ’60, i pantaloni Capri sono passati attraverso l’esuberanza pop dei primi anni 2000 per poi sparire dai radar. La redenzione è iniziata nel 2021 con Chanel, culminando nelle passerelle SS26 sotto la stella di Dries Van Noten e Ralph Lauren dove hanno ritrovato una dignità sartoriale e architettonica. Nel frattempo, oggi icone come Bella Hadid e Sabrina Carpenter li hanno trasformati in un must-have contemporaneo. Anuedgis Pantaloni Capri a pois vita bassa con fascia in vita 14,10 EUR Acquista su Amazon Guardandoli in vetrina o addosso alle celeb sembrano una scelta ovvia, ma davanti allo specchio il dubbio sorge spontaneo: “E ora, come li porto senza sembrare uscita da una foto imbarazzante del 2004?”.🔗 Leggi su Dilei.it
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