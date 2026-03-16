Dalle passerelle allo street style i military pants tornano di tendenza | ecco come abbinare i pantaloni cargo con cinque combinazioni eleganti e contemporanee

I pantaloni cargo, passati dalle uniformi militari alle strade delle città, tornano di moda e si fanno notare anche nelle tendenze di oggi. Questa stagione vedono un ritorno di interesse e vengono abbinati con vari outfit, passando da look casual a combinazioni più eleganti. Sono diventati un elemento versatile che si adatta a diversi stili e occasioni, dimostrando come si siano evoluti nel tempo.

D alle origini militari allo street style contemporaneo, i pantaloni cargo continuano a reinventarsi stagione dopo stagione. Nel 2026 tornano sotto i riflettori della moda con nuove interpretazioni più raffinate e urbane. Ma come abbinare i pantaloni cargo senza rinunciare all’eleganza? Bastano alcuni accorgimenti di styling per trasformarli in un alleato chic del guardaroba primaverile. Ecco cinque combinazioni di tendenza a cui ispirarsi. Con la giacca corta bon ton La classica giacchina in tweed con bottoni dal taglio corto oggi si porta con i pantaloni cargo, anziché sulla gonna coordinata. Leggi anche › Tanto belli quanto comodi. Come abbinare i pantaloni cargo questa primavera Con un top romantico L’alleanza di stagione che non ti aspetti, quella tra il top con volant e rouches con i pantaloni militari. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle passerelle allo street style, i military pants tornano di tendenza: ecco come abbinare i pantaloni cargo con cinque combinazioni eleganti e contemporanee Articoli correlati Leggi anche: Dalle passerelle allo street style, guida aggiornata su come abbinare la camicia di seta per creare look sofisticati e versatili, perfetti dal lavoro all’aperitivo Bermuda Inverno 2026: la tendenza sfida il freddo, tra passerelle, street style e tessuti innovativi.L'inverno 2026 vede una sorprendente inversione di tendenza: i bermuda, tradizionalmente relegati alla stagione calda, si affermano come un capo... Aggiornamenti e notizie su Dalle passerelle allo street style i... Temi più discussi: Non passano mai di moda i pantaloni bianchi per la bella stagione; Cosa sono le scarpe slingback e come abbinarle in primavera; Golfino sulle spalle: Emily Ratajkowski (e non solo) lo indossa così; ? L’accessorio must-have alla Milano Fashion Week. Il trench in versione corta è la tendenza più vista dallo street style di MilanoTrench corto 2026: dalle sfilate allo street style della Milano Fashion Week. Beige più minimal o in pelle, come indossare la nuova tendenza ... amica.it La canottiera bianca come capo del momento: dalle passerelle allo street stylePer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. corriere.it Passerelle spettacolari sulle quali ci si sente sospesi nel cielo - facebook.com facebook Dalle passerelle della Parigi Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiare (e come!) x.com