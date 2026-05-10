Nelle ultime settimane, i tifosi della Fiorentina hanno assistito all’arrivo di tre allenatori molto discussi, tra cui l’attuale tecnico in bilico. Dopo le esperienze di Sarri e Grosso, il club ha deciso di puntare su De Rossi, che ora si trova di fronte a un confronto con il suo predecessore Vanoli. Questa sequenza di nomi richiama l’attenzione su un momento di incertezza per la panchina viola.

In principio è stato Sarri. Poi Grosso. Oggi è il turno di Daniele De Rossi. Nelle ultime settimane i tifosi viola hanno visto arrivare al Franchi tre degli allenatori più accostati (o sognati nel caso di Sarri) alla panchina della Fiorentina. E’ chiaramente un gioco. Una sorta di fanta-allenatore quando ancora la stagione deve arrivare al termine e Paolo Vanoli prova a difendere il suo posto con le unghie e con i denti. Difficile possa riuscirci, resta il fatto che oggi al Franchi arriverà quel De Rossi che la Fiorentina avrebbe potuto allenarla in passato e anche nel presente. Lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo strano confronto in panchina. De Rossi Vs Vanoli. L’eterno candidato e il tecnico in bilico

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