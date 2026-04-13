Roma Gasperini in bilico | possibile ritorno di De Rossi in panchina

Gian Piero Gasperini potrebbe lasciare il suo ruolo come allenatore della squadra di calcio di Roma. La notizia circola dopo che la squadra ha ottenuto una vittoria nelle ultime partite. Si parla di un possibile ritorno di un ex giocatore e allenatore della stessa società alla guida tecnica. La decisione non è ancora ufficiale e non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulle modalità del possibile cambiamento.

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini lascia la Roma? L'allenatore giallorosso, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha rimesso in corsa per un posto in Champions League, sembra aver sviluppato un rapporto difficile con la dirigenza, inasprito dalle parole di Claudio Ranieri nel prepartita dell'Olimpico. Il senior advisor della famiglia Friedkin aveva voluto chiarire,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Roma, l’ombra di De Rossi: Gasperini al bivio finaleLe fondamenta di Trigoria vibrano sotto il peso di un’attesa che toglie il respiro. Genoa-Roma è la partita dei ricordi per De Rossi e GasperiniA dover giudicare dalla partita d’andata verrebbe da dire che a Marassi non ci sarà storia: troppo affamata la Roma, troppo sbadato il Genoa, con...