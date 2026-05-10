Lo strano caso di Jorge Martin | può lasciare Aprilia da campione del mondo…come fece con la Ducati!

Lo scorso fine settimana a Le Mans, un pilota ha ottenuto una vittoria sorprendente che riaccende le speranze di un possibile passaggio a un’altra squadra, anche se il rapporto con quella attuale sta per terminare. La vittoria, arrivata in circostanze inaspettate, ha riportato alla luce un fenomeno già osservato in passato nel mondo delle competizioni motoristiche, dove un campione può lasciare una squadra da vincitore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il successo conquistato da Jorge Martín a Le Mans ha il sapore di una rinascita, ma soprattutto riporta alla luce uno dei paradossi più affascinanti del Motomondiale moderno: vincere proprio quando il rapporto con la propria squadra è destinato a chiudersi. Lo spagnolo, tornato al successo in MotoGP dopo 588 giorni dall’ultima affermazione di Mandalika 2024, ha vissuto nel GP di Francia un fine settimana quasi perfetto, completato anche dalla vittoria nella Sprint. Un risultato che lo rilancia nella classifica iridata, fino ad arrivare a un solo punto dal compagno di squadra Marco Bezzecchi. A impressionare non è stato soltanto il risultato, ma la naturalezza con cui Martín e l’Aprilia sono sembrati fondersi tra le curve di Le Mans.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lo strano caso di Jorge Martin: può lasciare Aprilia da campione del mondo…come fece con la Ducati! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Aprilia avverte: Jorge Martin potrebbe lasciare dopo il successo nel campionato. Marc Marquez lo nega, ma Martin non vede distacchi dall'Aprilia. La Ducati è davvero tornata?Rischia di diventare un Mondiale pieno di enigmi, oltreché un bel po’ avvincente e probabilmente incerto. Argomenti più discussi: Le Mans, pagelline Sprint: Martin con la fionda, Marquez che botta!; MotoGP 2026. GP di Spagna. Jorge Martin: Ho imparato a gestire queste situazioni con più calma. Marquez? Impressionante vederlo cadere poi vincere; Martin vince la sprint del Gp di Francia, Bagnaia conquista la pole. Marquez cade e si frattura il piede; Jorge Lorenzo si sbilancia | Solo Marco Bezzecchi può perdere il titolo in MotoGP.