Durante il Gran Premio di Jerez, la Ducati ha conquistato la sua prima vittoria del 2026 grazie al team Gresini, con il campione del mondo in carica che si è distinto in pista. Nonostante le dichiarazioni di Marc Marquez, il pilota di Aprilia non riconosce distacchi evidenti dalla casa di Borgo Panigale. La gara ha visto protagonisti diversi protagonisti, senza che si possa ancora definire una supremazia chiara tra le varie case.

Rischia di diventare un Mondiale pieno di enigmi, oltreché un bel po’ avvincente e probabilmente incerto. Dunque, in definitiva, molto affascinante. Il grande reset, “il vero inizio del Mondiale”, come si ripete stucchevolmente quando si parla in generale del primo gran premio europeo dell’anno e di Jerez in particolare, ha detto che la Ducati si è rilanciata, rinfrancata. Come altro potresti definire una casa che fa tripletta nella gara sprint e poi piazza due moto sul podio la domenica? Tanto più che i primi tre gran premi della stagione avevano sollevato dubbi e la lunga attesa di quattro settimane non aveva fatto altro che renderli più fastidiosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marc Marquez lo nega, ma Martin non vede distacchi dall'Aprilia. La Ducati è davvero tornata?

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