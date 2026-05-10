Lo sport che non esclude nessuno | al PalaVerdi la festa finale del Baskin nelle scuole
Sabato mattina al PalaVerdi di Novara si sono svolte le finali scolastiche di Baskin, un evento che ha visto protagonista un torneo dedicato all’inclusione sportiva. La manifestazione ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole della città, che si sono confrontati in una giornata dedicata alla disciplina. L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione del Baskin come sport aperto a tutti, senza distinzioni.
Il PalaVerdi di Novara ha ospitato sabato mattina le "Baskin school finals", l'evento conclusivo del percorso di inclusione sportiva che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole cittadine.L’iniziativa, promossa dalla Polisportiva San Giacomo sotto il claim “La diversità che ci completa”.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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