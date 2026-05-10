Lo sport che non esclude nessuno | al PalaVerdi la festa finale del Baskin nelle scuole

Sabato mattina al PalaVerdi di Novara si sono svolte le finali scolastiche di Baskin, un evento che ha visto protagonista un torneo dedicato all’inclusione sportiva. La manifestazione ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole della città, che si sono confrontati in una giornata dedicata alla disciplina. L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione del Baskin come sport aperto a tutti, senza distinzioni.

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