MIM e Italian Football Cup | al via il protocollo d’intesa per promuovere lo sport nelle scuole secondarie rafforzare l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica

Da orizzontescuola.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha firmato un accordo con l'Associazione Italian Football Cup per portare più sport nelle scuole superiori, cercando di coinvolgere studenti e favorire l'inclusione. La firma avviene in un momento in cui si cerca di ridurre la dispersione scolastica attraverso attività pratiche e coinvolgenti. La collaborazione mira a creare nuovi spazi di socializzazione e a rafforzare il legame tra scuola e sport.

L'11 febbraio scorso il Ministero dell'istruzione e del merito ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Associazione dilettantistica Italian Football Cup per la promozione di attività sportive dilettantistiche e di formazione nelle scuole del secondo ciclo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

