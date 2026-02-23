MIM e Italian Football Cup | al via il protocollo d’intesa per promuovere lo sport nelle scuole secondarie rafforzare l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha firmato un accordo con l'Associazione Italian Football Cup per portare più sport nelle scuole superiori, cercando di coinvolgere studenti e favorire l'inclusione. La firma avviene in un momento in cui si cerca di ridurre la dispersione scolastica attraverso attività pratiche e coinvolgenti. La collaborazione mira a creare nuovi spazi di socializzazione e a rafforzare il legame tra scuola e sport.

L'11 febbraio scorso il Ministero dell'istruzione e del merito ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Associazione dilettantistica Italian Football Cup per la promozione di attività sportive dilettantistiche e di formazione nelle scuole del secondo ciclo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Valditara stanzia più di 30 milioni contro la dispersione scolastica: “Vicinanza alle scuole nelle aree fragili” Leggi anche: Dispersione scolastica, nuovi fondi dal Ministero: 32,2 milioni per sostenere le scuole nelle aree più fragili Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Persino Capello aveva creduto a padre Chivu: mi ha deluso, non è stato coerente con quanto detto alla vigilia Alla Gazzetta: Ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. I fatti dicono che ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente c; Bastoni si scusa per aver esultato dopo il contestato rosso a Kalulu; L’amore ha i tempi di un film di Marco Castaldi; Torino-Bologna, Italiano: Dopo l’Inter perse tante gare, anche immeritatamente. Oggi è venuto fuori l’orgoglio. In 2014, an exhibition on the history of the Italian national football team was inaugurated at the Auditorium Parco della Musica in Rome, and the then President of Italy, Giorgio Napolitano, was presented with a personalised "Azzurra" shirt. Full Gallery: bit.ly/Foo - facebook.com facebook My first time watching Italian football was in 2022 at the @MonopoliCalcio stadium! La mia prima volta che sono andato a una partita di calcio in Italia è stata nel 2022. Monopoli 1-1 Picerno x.com