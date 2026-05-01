Lo sport entra nelle scuole di Montesilvano con Scuolimpiadi 2026 FOTO

A Montesilvano si prepara la seconda edizione delle Scuolimpiadi 2026, un evento sportivo rivolto alle scuole della città. Il progetto è promosso dalla Trisi Ssd arl, in collaborazione con il Comune, e vede il supporto di diversi partner sportivi e sponsor. L'iniziativa coinvolgerà gli studenti delle scuole locali, portando lo sport in ambienti educativi e promuovendo attività sportive tra i giovani.

A Montesilvano è tutto pronto per la seconda edizione delle Scuolimpiadi, il progetto sportivo promosso dalla Trisi Ssd arl in collaborazione con il Comune e con il sostegno di importanti partner sportivi e sponsor. La presentazione nella sala consiliare del Comune a cui hanno preso parte il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuoleIl Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci... Il gemellaggio con Neustadt entra nelle scuoleTrenta studenti delle classi terze della Scuola Secondaria “Renato Fucini“ di Montespertoli sono tornati nei giorni scorsi dalla Germania: hanno... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Scuolimpiadi 2026: lo sport entra nelle scuole di Montesilvano; Scuoimpiadi Montesilvano 2026 presentazione; Paganica ospita la Seconda Prova Regionale Silver LA-LB; Ciclismo e valori del lavoro: a Manoppello torna il Trofeo 1° Maggio. Lo sport entra nelle scuole di Montesilvano con Scuolimpiadi 2026 [FOTO]Il 20 e 21 maggio nel centro Trisi, le fasi finali della seconda edizione del progetto sportivo interscuole. Partecipazione gratuita, kit omaggio e grandi partner ... ilpescara.it SCUOLIMPIADI 2026: LO SPORT TORNA PROTAGONISTA A MONTESILVANO! È tutto pronto per la seconda edizione di Scuolimpiadi, il grande progetto sportivo interscuole che trasformerà la nostra città in un vero villaggio olimpico dedicato ai giova - facebook.com facebook