Lo spirito era giusto Provaci ancora OraSì

L’OraSì si presenta con un atteggiamento determinato, cercando di migliorare le sue prestazioni in vista della permanenza in campionato. La squadra ha mostrato segnali di vitalità, ma resta da vedere se anche gli episodi e la fortuna possano favorirla nei momenti decisivi delle partite. La volontà di proseguire sulla strada intrapresa è evidente, con l’obiettivo di ottenere risultati utili nelle gare future.

L’OraSì è viva e questo è già un ottimo punto di partenza per conquistare la salvezza. Chissà se adesso anche gli episodi e la fortuna possano essere dalla sua parte soprattutto nei momenti caldi della partita. I giallorossi giocheranno alle 18 a Castell’Arquato il secondo atto del playout con Fiorenzuola e ci arrivano dopo una gara 1 persa 76-81 dove hanno dato buoni segnali. La squadra ha saputo reagire dai momenti difficili non crollando davanti alle prime difficoltà come era capitato nelle partite precedenti, ma è stata punita nel finale dalla maggiore esperienza degli avversari. "Abbiamo mostrato l’atteggiamento giusto e una intensità adeguata ai playout – afferma coach Andrea Paccariè -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Danièle Evenou, Souleumane Mbaye... contre les épreuves | FORT BOYARD FRANCE 2007 E01

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