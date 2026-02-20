Barbolini | San Giovanni-Uyba partita chiave per ritrovare lo spirito giusto

Barbolini ha dichiarato che la partita tra San Giovanni e Uyba rappresenta un momento decisivo per cambiare rotta. La sfida, in programma domenica, potrebbe determinare chi accederà ai playoff, aumentando la tensione tra le squadre. Entrambi gli allenatori hanno preparato strategie specifiche, consapevoli dell’importanza di questa gara. Le atlete si allenano intensamente per affrontare l’incontro, che si svolgerà in una palestra gremita di tifosi. La partita si preannuncia come un match cruciale per il futuro della stagione.

L'ultima giornata della stagione regolare si avvicina con un carico di adrenalina e una chiara posta in palio. la uysa volley la farfalle biancorosse è chiamata a una trasferta decisiva contro san giovanni in marignano, in palasport a cervia, con inizio fissato sabato alle 20:30. la partita rappresenta una tappa cruciale per il cammino verso i play-off: una vittoria è indispensabile, ma la qualificazione dipende anche dall'esito della sfida tra altre contendenti. la settimana di preparazione è stata caratterizzata da grande concentrazione e ritmi di lavoro elevati, con sessioni di allenamento in arena fino al venerdì prima della partenza verso la romagna.