In Bosnia si svolge una partita che potrebbe influenzare il futuro della squadra. Un allenatore ha dichiarato l'importanza di affrontare l'incontro con massimo impegno e solidarietà tra compagni, sottolineando la necessità di mettere in campo tutte le energie disponibili. La gara viene considerata decisiva e si punta a ottenere un risultato positivo attraverso lo spirito di gruppo.

FIRENZE - "Adesso c'è una partita che è fondamentale, bisogna trovare tutte le energie possibili da mettere in questa gara e sono sicuro che, se ci sarà lo spirito di 'morire per il compagno', avremo sicuramente dei buoni risultati. Poi vedremo, parlerà il campo, però ci deve essere quello spirito lì su ogni pallone". Lo ha detto a Raisport il difensore azzurro Federico Gatti all'antivigilia della finale play-off di qualificazione per i Mondiali 2026 fra Bosnia ed Italia. "Sarà una partita molto dura anche perché io non ho mai giocato in Bosnia, però mi hanno detto che il campo è piccolo, sono tutti lì attaccati, quindi sarà una gara molto maschia", ha aggiunto il difensore della Juventus, che si è poi soffermato sul ct Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gatti "In Bosnia gara che può cambiare il futuro, serve lo spirito giusto" ==

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