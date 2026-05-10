Lo Shakhtar Donetsk si è laureato campione nazionale per la sedicesima volta nella sua storia, dopo aver battuto il Poltava con il punteggio di 4-0. La partita ha visto protagonista la squadra guidata da Arda Turan, con festeggiamenti che hanno coinvolto anche i giocatori e i tifosi. La vittoria conferma la posizione di rilievo del club nel calcio ucraino, aggiungendo un altro titolo alla sua collezione.

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© Calcionews24.com - Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori

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