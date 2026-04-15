Nella partita di andata tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk, giocata qualche giorno fa, gli ultimi 20 minuti hanno influenzato significativamente l’esito complessivo. La squadra ospite ha concluso la prima sfida con un vantaggio di tre gol, risultato che mette in posizione favorevole per il passaggio del turno. La gara di ritorno si svolgerà oggi alle 18:45, con l’AZ Alkmaar chiamata a recuperare lo svantaggio.

Gli ultimi 20 minuti della gara d’andata tra l’AZ Alkmaar e lo Shakhtar Donetsk sembrano aver di fatto deciso il passaggio del turno in favore della squadra di Arda Turan, che oggi dovrà difendere 3 gol di vantaggio. I Kaasboeren intanto si sono rialzati vincendo in campionato contro l’Heerenveen rimanendo in scia alle grandi, ma l’idea è quella di un’occasione sprecata in una Conference. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk (Conference League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

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