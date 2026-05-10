C’è anche un tocco di solennità nell’atmosfera vibrante che circonda il set di Piove col sole. L’ultima sorpresa del nuovo film di Kristian Gianfreda arriva direttamente dal cuore della diocesi: il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha fatto la sua comparsa davanti alla macchina da presa. Non si è trattato di una semplice visita di cortesia, ma di un vero e proprio debutto cinematografico per il presule, che ha accettato di recitare la parte di sé stesso in un cameo che lega ancora di più la pellicola al tessuto sociale della città. L’apparizione di monsignor Anselmi è avvenuta in una scena chiave dove, incrociando uno dei coprotagonisti, il vescovo lo saluta con una calorosa pacca sulla spalla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll vescovo debutta al cinema. Recita la parte di sé stesso nel film di Gianfreda

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