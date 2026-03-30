Il film di Super Mario Galaxy è uscito nelle sale questa settimana, attirando l’attenzione dei fan e dei critici. La pellicola rappresenta il primo adattamento cinematografico di un gioco Nintendo di questa portata, con un cast e una produzione di alto livello. Si tratta di un debut importante che potrebbe influenzare i prossimi progetti cinematografici legati all’universo dei videogiochi.

L’attesa è finita: il film di Super Mario Galaxy arriva nelle sale questa settimana, scatenando già le teorie dei fan su quello che sarà il futuro cinematografico di casa Nintendo. Dopo il successo stratosferico del primo capitolo — capace di incassare oltre un miliardo di dollari nel 2023, superando persino Oppenheimer — il franchise prodotto da Illumination sembra inarrestabile. Se il primo film si chiudeva con l’apparizione dell’uovo di Yoshi, questo nuovo capitolo introduce ufficialmente il dinosauro verde e l’iconica Rosalina. Ma la domanda che tutti si pongono è: vedremo mai un adattamento di Luigi’s Mansion? Charlie Day apre a uno spin-off su Luigi’s Mansion. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il film di Super Mario Galaxy debutta al cinema: il futuro è Luigi’s Mansion?

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Anya Taylor-Joy durante la premiere di Super Mario Galaxy - Il film - facebook.com facebook

CINEMA PEDRETTI Da mercoledì 1 a mercoledì 8/04 "SUPER MARIO GALAXY - IL FILM" Mercoledì 1 - Giovedì - Venerdì 3 ore 17.00 - 20.30 Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 ore 15.00 - 17.30 - 20.30 Martedì 7 ore 17.00 - 20.30 Mercoledì 8 ore 20.30 x.com