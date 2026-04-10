Dal Leone d’Argento a Venezia alla prima TV, un racconto potente tratto da una storia vera. Arriva su Sky Cinema in prima TV LA VOCE DI HIND RAJAB, la commovente pellicolapremiata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e candidata ai David di Donatello 2026 nella categoria Miglior film internazionale. Il film esordirà venerdì 10 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Partendo da una vicenda reale, il film ricostruisce, attraverso materiali audio originali, la tragica uccisione a Gaza di una bambina di sei anni, Hind Rajab, dando forma a un racconto potente e profondamente umano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - La voce di Hind Rajab: il film evento debutta su Sky Cinema e NOW

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 10 Aprile 2026 - La voce di Hind RajabSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

Oscar 2026 – La voce di Hind Rajab candidato tra i cinque migliori film stranieriL’orrore del conflitto israelo-palestinese arriva fino a Los Angeles dove l’Academy ha inserito La voce di Hind Rajab, tra i cinque candidati al...

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La Fondazione Hind Rajab ha depositato il 23 marzo una denuncia formale presso la Procura di Roma. Ofer Winter ha reagito con dichiarazioni e minacce rivolte al presidente della fondazione, Dyab Abou Jahjah, che ha presentato denuncia in Belgio. x.com