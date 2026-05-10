Livorno rogo nell’ex Enel | due feriti fuggono dall’ospedale

A Livorno un incendio si è sviluppato all’interno di un edificio ex Enel, causando due feriti. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma successivamente sono riusciti a lasciare la struttura. Uno dei feriti è stato visto tornare all’interno delle fiamme, mentre i due uomini sono fuggiti dall’ospedale dopo aver ricevuto le cure. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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? Domande chiave Perché uno dei feriti è rientrato tra le fiamme dell'edificio?. Come hanno fatto i due uomini a fuggire dall'ospedale?. Chi ha causato l'incendio nell'ex palazzo abbandonato di via Cadorna?. Quali rischi rappresentano questi edifici vuoti per la sicurezza di Livorno?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 10 maggio alle ore 5 in via Cadorna.. Soccorsi coinvolti Misericordia di Livorno, Svs e Vigili del Fuoco.. Uno dei feriti è rientrato nell'edificio distrutto dopo la fuga in viale Alfieri.. Il degrado dell'ex palazzo Enel richiede maggiore vigilanza per la sicurezza urbana.. Due uomini sono stati salvati dalle fiamme nell’ex palazzo Enel di via Cadorna a Livorno, intorno alle 5 di questa domenica 10 maggio, per poi fuggire dall’ospedale dopo il primo soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, rogo nell’ex Enel: due feriti fuggono dall’ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidenti: scontro tra due auto nell'aretino, gravi due feriti trasportati in ospedaleArezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di... Catania, rogo in palazzina: 4 feriti salvati dall’autoscala? Cosa sapere Incendio in via Zia Lisa II a Catania: quattro persone ferite salvate dall'autoscala. Argomenti più discussi: Incendio nell’ex palazzo Enel: due uomini soccorsi e portati in ospedale fuggono prima di ricevere le cure; Livorno, incendio a Colline: 2 donne intossicate, 3 appartamenti evacuati; Prende fuoco auto parcheggiata in centro a Montefiascone; Fiamme all'interno dell'ex-Aqualena di via Ximenes: i vigili del fuoco spengono il rogo.