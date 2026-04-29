Catania rogo in palazzina | 4 feriti salvati dall’autoscala

Un incendio si è verificato questa mattina in una palazzina di via Zia Lisa II a Catania. Le fiamme hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato l’autoscala per mettere in salvo quattro persone rimaste intrappolate. I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Marco, mentre l’edificio è stato evacuato durante le operazioni di soccorso. Non risultano altre persone coinvolte o danni strutturali significativi.

? Cosa sapere Incendio in via Zia Lisa II a Catania: quattro persone ferite salvate dall'autoscala.. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Marco dopo l'evacuazione della palazzina.. Quattro persone sono state portate d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania dopo che un violento rogo scoppiato nel tardo pomeriggio in via Zia Lisa II ha costretto i residenti di una palazzina a un’evacuazione immediata. Il sinistro si è concentrato su un appartamento situato al secondo piano dello stabile, dove le fiamme hanno avuto origine da una veranda. La rapidità con cui il fuoco ha investito l’abitazione ha generato un allarme immediato tra i vicini, rendendo necessario l’intervento coordinato di diverse squadre di soccorso per evitare che il calore e il fumo raggiungessero altre unità abitative del complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, rogo in palazzina: 4 feriti salvati dall’autoscala Notizie correlate Incendio ad Anzio, appartamenti evacuati e due feriti: lo scoppio prima del rogo nella palazzinaL'esplosione in due alloggi al secondo piano in corso Italia ad Anzio: intervento dei vigili del fuoco, soccorsi due residenti e verifiche in corso... Incendio a Fermo: 8 salvati con autoscala, fumo denso nel convittoNel pomeriggio di mercoledì 1 aprile 2026, un incendio scoppiato nell’ascensore di un convitto a Fermo ha costretto otto persone a cercare riparo sui... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Catania, incendio in una palazzina di via Zia Lisa, persone evacuate; Incendio in uno stabile in via Zia Lisa, evacuato l'edificio: sul posto i vigili del fuoco; Catania, incendio in un condominio nel quartiere di Zia Lisa: quattro evacuati; Catania, incendio in appartamento: 4 intossicati in ospedale. Palazzina in fiamme a Catania: poliziotti delle volanti fanno evacuare tutti ma rimangono intossicatiMomenti di paura questa mattina nel rione Nesima a Catania dove l’improvviso incendio in una palazzina di via America ha costretto all’evacuazione di tutto lo stabile prima che i vigili del fuoco ... fanpage.it Catania, incendio a Picanello: a fuoco una palazzinaCATANIA – Un importante incendio è divampato in via Giovanni Prati, nel quartiere Picanello, a poca distanza dal Campo Scuola Velletri. Incendio a ... newsicilia.it Incendio in appartamento a Catania: 4 intossicati Rogo in una palazzina di via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Omicidio nel Catanese, 66enne ucciso e nascosto: tre fermati #catania x.com