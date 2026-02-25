Incidenti | scontro tra due auto nell' aretino gravi due feriti trasportati in ospedale

Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio sulla Strada Regionale 71, a causa di una manovra azzardata. Due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale. Il traffico si è bloccato per diverse ore mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenivano sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e rilievi. La dinamica resta ancora da chiarire completamente.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di Montecchio Vesponi, una frazione del comune di Castiglion Fiorentino ( Arezzo). D ue uomini, un 74enne e un 24enne, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale delle Scotte di Siena per accertamenti e cure. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il 118 della Asl Toscana Sud-Est con ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona e ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per la gestione della viabilità e dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

