Alle 18 si gioca la partita tra Parma e Roma al Tardini. Il tecnico dei giallorossi ha deciso di confermare gli stessi undici che hanno battuto la Fiorentina nell’ultima gara. La squadra ospite si prepara a scendere in campo con la formazione titolare, mentre i padroni di casa cercano di mettere in difficoltà gli avversari davanti al proprio pubblico. La sfida è valida per il campionato di serie A.

(3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini (5-3-2) Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Ordonez; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere la gara della 36ª giornata di Serie A tra Parma e Roma. Assistenti Bahri e Vecchi, quarto uomo Maresca. Var sarà Mazzoleni, Avar Paganessi. La gara della 36ª giornata di Serie A tra Parma e Roma sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Parma-Roma alle 18, le probabili: le ultime sulla sfida del Tardini

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