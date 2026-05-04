LIVE Alle 18.30 Cremonese-Lazio | le ultime sulla sfida dello Zini

Alle 18.30 si gioca la partita tra Cremonese e Lazio allo stadio Zini. I padroni di casa sono obbligati a vincere per mantenere vive le speranze di salvezza, mentre la squadra ospite, allenata da Sarri, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti. La sfida sarà seguita con attenzione dagli appassionati di calcio, che attendono sviluppi e dettagli sulle formazioni e sulle strategie delle due squadre.

(4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo. (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri. Cremonese-Lazio si può vedere in esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cremonese e Lazio anche su DAZN 1. Diretta testuale su www.gazzetta.it .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Cremonese-Lazio: le ultime sulla sfida dello Zini Notizie correlate LIVE Alle 18.30 Pisa-Bologna: le ultime sulla sfida in Toscana(4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguez. Leggi anche: Cremonese-Genoa, il pronostico della sfida salvezza dello Zini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A: lunedì in campo alle 18,30 Cremonese-Lazio DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla. Cremonese-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 35ª giornata di campionato i grigiorossi di Marco Giampaolo ospitano allo Zini i biancocelesti di Maurizio Sarri ... tuttosport.com Cremonese-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Cremonese-Lazio del 4 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Cremonese-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com DAI CREMO! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #CremoneseLazio - facebook.com facebook