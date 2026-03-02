LIVE Alle 18.30 Pisa-Bologna | le ultime sulla sfida in Toscana

Alle 18.30 si gioca Pisa-Bologna, una sfida valida per il campionato di Serie B. I padroni di casa non vincono da 15 partite e l’ultima vittoria risale a diverse settimane fa. La squadra di Italiano, invece, arriva da quattro vittorie consecutive nelle ultime gare. La partita si svolge in Toscana e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in lotta per migliorare la posizione in classifica.

(4-3-3):  Skorupski;  De Silvestri, Vitik, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All.Italiano (3-5-2): Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Iling-Junior; Moreo, Stojilkovic. All.Hiljemark A dirigere la gara sarà Ermanno Feliciani, assistito da Baccini e Belsanti. Marinelli agirà da quarto uomo, con Di Paolo e Di Vuolo come Var e AVar. Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, nel campionato cadetto), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

