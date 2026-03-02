Alle 18.30 si gioca Pisa-Bologna, una sfida valida per il campionato di Serie B. I padroni di casa non vincono da 15 partite e l’ultima vittoria risale a diverse settimane fa. La squadra di Italiano, invece, arriva da quattro vittorie consecutive nelle ultime gare. La partita si svolge in Toscana e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in lotta per migliorare la posizione in classifica.

(4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Casale, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All.Italiano (3-5-2): Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Iling-Junior; Moreo, Stojilkovic. All.Hiljemark A dirigere la gara sarà Ermanno Feliciani, assistito da Baccini e Belsanti. Marinelli agirà da quarto uomo, con Di Paolo e Di Vuolo come Var e AVar. Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, nel campionato cadetto), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Pisa-Bologna: le ultime sulla sfida in Toscana

LIVE Alle 18.30 Cremonese-Verona: le ultime sulla sfida dello Zini(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy.

LIVE Alle 18.30 Fiorentina-Pisa, le ultime: Vanoli punta sui titolari, Kean contro Stojilkovic(3-4-2-1) Nicolas; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Leris; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.

Altri aggiornamenti su Pisa Bologna.

Temi più discussi: Pisa-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina - Pisa (1-0) Serie A 2025; Serie A, 27esimo turno: le formazioni dei due posticipi; Serie A, Pisa – Bologna: pronostico e probabili formazioni.

Pisa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 27ª giornata di campionato gli emiliani di Vincenzo Italiano fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Pisa-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche?W?8?u00159u0016u000e??& O&??Q?V??cu0001cX!Z:? ??X???l1???0?%EC?b?AGHbu000e!D ?u0015?? { (/?????u000b?\?&?u0014??4?5?? [x??u0018??1i?A???u0018/u0004S???u0003u0011K Q?9???Oyu0019??hdl??u0006??CdRF?? ? ... sport.virgilio.it

Pisa-Bologna, Udinese-Fiorentina e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook

Bologna, stasera a Pisa il ritorno di Orsolini. Occasione per Dallinga x.com