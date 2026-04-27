Benvenuti alla diretta del match di singolare tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, disputato nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. La partita si sta svolgendo in un’atmosfera intensa, con entrambi i giocatori determinati a conquistare un passaggio avanti nel torneo. Seguiremo in tempo reale gli scambi e gli eventuali momenti salienti di questa sfida tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il classe 2002 italo-argentino, numero 18 del seeding e 22 del mondo, è atteso da una sfida molto dura contro il ventisettenne di Buenos Aires, numero 16 del seeding e 20 del mondo, che nel 2026 lo ha già sconfitto nella finale dell’ATP 250 della capitale argentina. I due giocatori si sono affrontati cinque volte nel corso della loro carriera, con Cerundolo vincitore in tre occasioni contro le due di Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scoglio durissimo ed esame di spessore

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